Депутат Госдумы Юрий Станкевич посетил площадку под размещение Экотехнопарка в Дзержинске

В рамках рабочего визита в Дзержинск депутат Государственной Думы, координатор проекта «Зеленая экономика» партии «Единая Россия» Юрий Станкевич посетил промышленную площадку создаваемого Экотехнопарка, которая располагается в промышленной зоне завода «Заря».

В настоящее время ведется проектирование объекта. Экотехнопарк в Нижегородской области станет одним из первых в России, работающих по принципу экономики замкнутого цикла. Соответствующее соглашение о реализации пилотного проекта было подписано Российским экологическим оператором (РЭО) и правительством Нижегородской области в 2022 году.

«Создание Экотехнопарков, в том числе в Дзержинске, является элементом той системной работы, которую проводит наше государство, взаимодействуя с предпринимательским сообществом в части создания экономики замкнутого цикла. У нас есть самостоятельный федеральный проект, который по решению Правительства России запущен с 1 января 2022 года. Также в прошлом году Госдума приняла, а президент Владимир Путин подписал изменения в законодательство, направленные на увеличения объемов привлечения в повторный оборот вторсырья», – рассказал Юрий Станкевич.

Желание стать резидентами Экотехнопарка на данный момент выразили девять промышленных предприятий. Это ООО «ГК СЭТ», ООО «НИИ НТЦ «ДорНау», ООО «ЛИДЕР», ООО «ОКАПОЛ», ООО «Полимер», ООО «РУМО-Инжиниринг», ООО «ЭКОТЕРМОГРУПП» и другие.

«Экотехнопарк обеспечит в первую очередь приток инвестиций, увеличение количества рабочих мест, рост налоговых отчислений. Кроме того, одной из главных задач, которые ставятся перед резидентами Экотехнопарка, является снижение экологического ущерба за счет использования продуктов вторичного производства в качестве перерабатываемого вторсырья. Для Дзержинска, реализующего сейчас целый ряд экологических проектов, это актуально и своевременно», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

«Высокотехнологичные предприятия, которые будут здесь располагаться, решают сразу несколько важнейших задач. Первая – это достижение технологического суверенитета, то есть целый комплекс мер в части импортозамещения и производства той продукции, которую раньше мы закупали в других странах. Вторая – это увеличение объемов утилизации промышленных и бытовых отходов. Моя задача внимательно выслушать коллег и понять, какие административные или организационные барьеры необходимо оперативно устранить. Обсудили развитие инфраструктуры, обеспечение устойчивого электроснабжения, вопросы ценообразования и тарифов. Продолжим общение и будем следить за развитием Экотехнопарка», – заявил Юрий Станкевич.

Резиденты Экотехнопарка смогут производить продукцию для строительной и дорожной отраслей, нетканые и композитные материалы, пеностекло. Их производство должно строиться на переработке полимерных материалов, резины, бумаги, стекла и многого другого в продукт, готовый для дальнейшего использования.

«Экотехнопарк – это обеспеченная инфраструктурой территория порядка 17 га, на которой располагаются профильные предприятия, организации и компании, ориентированные на переработку вторичных материальных ресурсов и экологически чистое производство. По сути, эти предприятия образуют научно-производственный инновационный кластер, одной из задач которого станет разработка технологий экономики замкнутого цикла. Одно из приоритетных направлений деятельности Экотехнопарка – это развитие человеческого капитала, поскольку экология, инновации и качество обращены на самого человека», – отметил президент ассоциации «Дзержинскхимрегион», генеральный директор ООО «Окапол» Дмитрий Огородцев.

Отметим, что на площадке будущего Экотехнопарка уже проведены геологические изыскания. Всего до конца 2024 года на всей территории Российской Федерации будет построено восемь Экотехнопарков, общий объем инвестиций в строительство составит порядка 10 млрд рублей.