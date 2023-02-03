Соглашения на сумму около 1 млрд рублей заключили Нижегородская область и Белоруссия

Роман Головченко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итогом визита делегации Республики Беларусь в Нижегородскую область стало заключение соглашения на сумму около 1 млрд рублей. Оно подразумевает под собой совместную работу над проектами, в число которых входят поставки промышленной продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Почти 500 встреч провели предприниматели региона совместно с коллегами из Беларуси.

– Участники затронули множество стратегических вопросов взаимодействия: работу в особых экономических зонах, реализацию инновационных проектов, развитие сферы АПК, – отметил Глеб Никитин.

По словам премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, бизнес-форум помог наладить тесные взаимоотношения с Нижегородской областью. Тем не менее потенциал для развития сохраняется.