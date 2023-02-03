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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:15

Прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Ташкентом запустят с 28 марта

Рейсы будут выполняться два раза в неделю
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Ташкентом запустят с 28 марта.

Прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Ташкентом запустят с 28 марта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 28 марта планируется запустить прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Ташкентом. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика Uzbekistan Airways.

- Начиная с весенне-летней навигации 2023 года, увеличивается количество рейсов в российские города из Ташкента, - сообщается на сайте компании. – С 26 марта буду запущены регулярные рейсы по маршруту Ташкент - Омск – Ташкент, а с 28 марта по маршруту Ташкент - Нижний Новгород – Ташкент.

Уже известно, что рейсы в столицу Приволжья будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам.

Напомним, ранее мы писали, что чартерные авиарейсы из Нижнего Новгорода на курорты Египта были запущены с 5 декабря 2022 года. Маршруты полетов обслуживает авиакомпания Nordwind.