Высотку с кинозалами хотят построить на месте кинотеатра «Электрон» в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

Высотку с двумя кинозалами хотят построить на месте кинотеатра «Электрон» в Нижнем Новгороде. О представленном на архитектурном совете проекте сообщает «Ъ-Приволжье».

Дом на 258 квартир в 2, 16 и 21 этаж с двумя кинозалами на 60 и 80 мест, а также с подземными парковками построят на проспекте Гагарина. Концепцию этого здания, представленную архитектором Андреем Муруновым и проектировщиками из ООО «Золотое сечение» понравился архитектурному совету, но и вызвал обсуждения.

По словам заместителя главы Приокского района Вадима Харченко, строительство сооружения приведет к нагрузке на инфраструктуру микрорайона, так как поблизости много детских садов и школ, но мало парковок.

Кроме того, как считает Алла Коновницына из администрации Нижнего Новгорода, проект не учитывает плана модернизации трамвайной сети.

Но главный архитектор Сергей Попов отметил, что проект является пока всего лишь предложением.

Архитектурный совет одобрил план, но доработки в нем все же требуются.

Напомним, в июне 2022 года владельцы группы компаний «Электроника», которой принадлежат кинотеатр «Электрон» и стадион «Полет», предложили возвести на их месте многоэтажные дома.