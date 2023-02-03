Нижегородские хирурги восстановили женщине нос, откушенный собакой

Фото: Городская клиническая больница №39

Нижегородские врачи восстановили пациентке нос, откушенный собакой. Пластическую операцию провели челюстно-лицевые хирурги в клинической больнице №39 Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

– Закрытие дефекта Филатовским стеблем при травматической ампутации кончика носа проводится в три-четыре этапа. Сначала формируется стебель на питающий ножке и закрывается дефект. Далее корректируется контур кончика носа и выполняются корректирующие вмешательства, – рассказал заведующий отделением ЧЛХ, врач челюстно-лицевой хирург Юрий Руднев.

После ряда операций врачам удалось восстановить форму носа. В настоящее время пациентка выписана из стационара.

Напомним, что ранее в Нижегородской области провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента весом 320 килограммов. 51-летний житель Большемурашкинского района был госпитализирован в инфекционную больницу №23 областного центра. В общей сложности в процессе участвовали 20 человек: сотрудники «скорой», центра медицины катастроф, на подмогу пришлось звать даже МЧС. В машине скорой помощи с помощью деревянного настила срочно пришлось усилить платформу, на которую ставятся носилки с пациентом.

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