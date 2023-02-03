Никитин поддержал мораторий на закон о госзакупках до конца СВО. ФОТО: Кира Мишина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал предложение Валентины Матвиенко о временном моратории на закон о государственных закупках.

Напомним, накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках до конца СВО. По ее мнению, на данный момент этот закон серьезно осложняет работу и задерживает сроки. Вызвано это тем, что проигравшая компания по надуманным предлогам идет с жалобами в антимонопольную службу, потом начинаются суды. Все это задерживает сроки реализации.

- Я бы предложила с учетом нынешних условий не цепляться за какие-то догмы, может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства, - заявила спикер.

В свою очередь, многие эксперты уже поддержали такое предложение. В том числе и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Предложения, которые высказывает Валентина Матвиенко, всегда основаны на опыте применения законодательства, - заявил он в интервью «Российской газете». - Сейчас обстановка сложная в сфере поставок, и нужны гибкие формы в реализации, в том числе и государственных нужд.

Напомним, ранее мы писали, что на поддержку и стимулирование экономики Нижегородской области в период ограничений и вызовов было направлено 252,6 миллиардов рублей. Региональный вклад составил 17,1 миллиард рублей.