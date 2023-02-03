Баскетболисты «Пари НН» проиграли ЦСКА 19 очков

Баскетбольная команда «Пари Нижний Новгород» со счетом 70:89 проиграли столичному ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ 2 февраля.

Первые два очка в этой встрече заработали гости, но нижегородская команда сразу же перехватила инициативу. Свой трехочковый бросок выполнил Максим Салаш, затем 3+3 принес Дмитрий Хвостов. Несмотря на ответные броски в свое кольцо, «черно-белые» смогли добиться преимущества в семь очков, но к перерыву оно так же быстро растаяло — 24:24.

Во второй четверти команды поддерживали равную игру без какого-то явного лидера. Преимущество в бросок-два нижегородцев сменилось преимуществом гостей и так продолжалось до конца четверти, который вышел в пользу армейцев — 44:48.

Третья четверть вышла подобной — стоило гостям оторваться на два броска, как игроки «Пари НН» сразу же выполнили два точных броска из-за дуги. Следом свои очки получает и ЦСКА, но Хвостов своим броском сократил отставание до четырех очков.

Финальный игровой отрезок вновь оказался провальным для нижегородской команды. Армейцы, которые до этого менее активно использовали этот сегмент игры, начали методично забрасывать трехочковые, а у хозяев начались удаления — паркет покинули Салаш и Ганькевич.

Самым результативным в составе нижегородской команды стал Драган Апич, набравший 16 очков.