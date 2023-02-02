Вадим Булавинов обратится в Генпрокуратуру из-за закрытия дела о сбитой девочке в Балахне

Трагедия произошла 15 июня 2022. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Депутат Государственной Думы Вадим Булавинов планирует обратиться в Генпрокуратуру из-за закрытия уголовного дела о смерти 12-летней девочки под колёсами автомобиля в Балахне. Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

Напомним, трагедия произошла около восьми часов вечера 15 июня 2022 года на улице Тополиной. Там, водитель ВАЗ тринадцатой модели сбил девочку, которая ехала на велосипеде. К сожалению, от полученных травм она скончалась.

По словам Вадима Булавинова, этой ситуации нужна проверка.

- Увидел историю из Балахны, где после гибели ребёнка в результате наезда, никто не понёс наказания. Нужно понять, есть ли основания для пересмотра дела. Уже составил запрос Генпрокурору РФ Игорю Викторовичу Краснову, - добавил Депутат Госдумы.

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