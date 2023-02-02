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НовостиОбщество2 февраля 2023 17:08

Правительство РФ одобрило программу модернизации системы ЖКХ Нижегородской области

Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг
Полина ШИБАЛКИНА
Правительство РФ одобрило программу модернизации системы ЖКХ Нижегородской области.

Правительство РФ одобрило программу модернизации системы ЖКХ Нижегородской области.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство РФ одобрило программу модернизации системы коммунальной инфраструктуры Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Глеб Никитин.

Так, работы по модернизации будут проходить в ближайшие два года. В рамках программы планируется реконструировать 374 километров сетей, а также 9 котельных, расположенных в Володарском районе, Балахнинском, Лысковском и Починковском муниципальных округах.

- В частности, в программу включено сразу 5 котельных Володарского района, в том числе в поселке Юганец. От жителей района на работу котельных много нареканий, - отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, модернизация позволит улучшить качество предоставляемых услуг для 45 тысяч человек в 14 населенных пунктах , а также снизить общую аварийность инфраструктуры.