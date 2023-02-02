Правительство РФ одобрило программу модернизации системы ЖКХ Нижегородской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство РФ одобрило программу модернизации системы коммунальной инфраструктуры Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Глеб Никитин.

Так, работы по модернизации будут проходить в ближайшие два года. В рамках программы планируется реконструировать 374 километров сетей, а также 9 котельных, расположенных в Володарском районе, Балахнинском, Лысковском и Починковском муниципальных округах.

- В частности, в программу включено сразу 5 котельных Володарского района, в том числе в поселке Юганец. От жителей района на работу котельных много нареканий, - отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, модернизация позволит улучшить качество предоставляемых услуг для 45 тысяч человек в 14 населенных пунктах , а также снизить общую аварийность инфраструктуры.