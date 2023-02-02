Глеб Никитин поддержал введение моратория на закон о госзакупках. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал идею ввести мораторий на закон о госзакупках. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, информирует издание «Российская газета».

По ее мнению, необходимо наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения специальной военной операции. Как объяснила Валентина Матвиенко, регионам нужно дать право принимать решения о начале строительства инфраструктурных и социальных объектов в ускоренном режиме.

- Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы, может быть, наложить мораторий на 44-й закон о госзакупках и дать возможность быстро осваивать средства, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Глеб Никитин отметил, что предложения, которые высказывает Валентина Матвиенко, всегда основаны на опыте применения законодательства.

- Сейчас обстановка сложная в сфере поставок, и нужны гибкие формы в реализации, в том числе и государственных нужд, - добавил глава Нижегородской области.

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приехала в Нижний Новгород в октябре 2022 года.