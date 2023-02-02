Врачи рассказали о состоянии нижегородки, которую нашли под мостом на Зеленском съезде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Женщина, которую сегодня днем обнаружили под пешеходным мостиком на Зеленском съезде, выжила. Сейчас она находится в одной из городских больниц, рассказали «КП – Нижний Новгород» в региональном министерстве здравоохранения.

- В настоящее время пациентке оказывают всю необходимую помощь в медучреждении. Она получила травмы, характерные для падения с высоты, - сообщили в минздраве.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем прямо под стенами нижегородского кремля. Проезжавшие мимо водители сначала подумали, что лежащий посреди проезжей части человек мертв, однако позднее очевидцы написали, что девушку забрала «скорая», на вид ей 20-25 лет.