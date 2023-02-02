Госжилинспекция Нижегородской области оштрафовала коммунальщиков на 31 млн рублей в 2022 году

Обслуживающие организации и ответственные лица были оштрафованы на 31 млн рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области оштрафовала коммунальщиков на 31 млн рублей в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в 2022 году от жителей региона в инспекцию поступило более 48 тысяч обращений, что на 12% больше, чем в 2021 году. Так, чаще всего нижегородцы жаловались на содержание домов и текущий ремонт, качество предоставляемых коммунальных услуг и некорректное начисление платы за услуги .

- По фактам, изложенным в обращениях нижегородцев, специалисты инспекции провели 1 220 внеплановых проверок. Коммунальщикам региона выдано 951 предписание, составлено 815 протоколов об административном правонарушении, - отметили в пресс-службе.

Так, обслуживающие организации и ответственные лица были оштрафованы на 31 млн рублей. Кроме того, в прошлом году в регионе отремонтировали 331 подъезд, утеплили стены в 358 квартирах нижегородцев, а также привели в порядок кровли на 526 домах.

- В 2022 году инспекторы ГЖИ посетили 272 организации с профилактическими визитами. В этом году мы продолжим эту работу. Важно предупреждать нарушения, а не только наказывать, - рассказал руководитель Госжилинспекции Игорь Сербул.