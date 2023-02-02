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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:51

Автозаводский парк планируется благоустроить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года

В настоящее время разрабатывается концепция реконструкции
Полина ШИБАЛКИНА
Автозаводский парк культуры и отдыха планируется благоустроить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.

Автозаводский парк культуры и отдыха планируется благоустроить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автозаводский парк культуры и отдыха планируется благоустроить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года. Об этом сообщил глава Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода Александр Чикаев.

В социальных сетях нижегородка Елена поинтересовалась судьбой парка. По ее словам, местные жители два года голосовали за благоустройство общественного пространства в рамках программы «Вам решать».

- Дорожек нет, игровые старые. Все скверы сделали, а парк, где сотни детей гуляют нет, где логика? – отметила нижегородка.

Александр Чикаев рассказал, что концепция реконструкции Автозаводского парка разрабатывается в рамках программы Горьковского автомобильного завода «Новый социальный вектор».

-В программе предусмотрено развитие всех сфер деятельности и всех территорий Автозаводского парка. Реализация программы предполагается поэтапно в период с 2023 по 2026 годы, - подчеркнул Александр Чикаев.

Напомним, территорию источников Девонского моря в Лыскове Нижегородской области планируют благоустроить. Так, концепцию благоустройства разработают в 2023 году,