Автозаводский парк планируется благоустроить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года

Автозаводский парк культуры и отдыха планируется благоустроить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автозаводский парк культуры и отдыха планируется благоустроить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года. Об этом сообщил глава Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода Александр Чикаев.

В социальных сетях нижегородка Елена поинтересовалась судьбой парка. По ее словам, местные жители два года голосовали за благоустройство общественного пространства в рамках программы «Вам решать».

- Дорожек нет, игровые старые. Все скверы сделали, а парк, где сотни детей гуляют нет, где логика? – отметила нижегородка.

Александр Чикаев рассказал, что концепция реконструкции Автозаводского парка разрабатывается в рамках программы Горьковского автомобильного завода «Новый социальный вектор».

-В программе предусмотрено развитие всех сфер деятельности и всех территорий Автозаводского парка. Реализация программы предполагается поэтапно в период с 2023 по 2026 годы, - подчеркнул Александр Чикаев.

Напомним, территорию источников Девонского моря в Лыскове Нижегородской области планируют благоустроить. Так, концепцию благоустройства разработают в 2023 году,