Нижегородский минобр опроверг невыплату денег учителям за «Разговоры о важном». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в телеграм-канале «Кровавая барыня» была опубликована информация о том, что в нижегородском колледже преподавателям не платят деньги за «Разговоры о важном», если те не сдают фотоотчеты о проведенных внеклассных часах.

Инцидент якобы произошел в Нижегородском колледже малого бизнеса. К сообщению прилагался скриншот переписки в мессенджере, где кто-то из администрации учебного заведения требовал с учителей фотоотчеты и грозился, что «оплата по факту», а не приславшим фотографии никаких «выплат не будет».

В министерстве образования и науки Нижегородской области подтвердили, что действительно педагоги должны делать фотоотчеты, но вот на зарплате они никак не отражаются.

- Оплата классным руководителям за проведение классных часов «Разговоры о важном» осуществляется на основании фактически проведенных внеурочных занятий. Фотоотчет с внеурочных занятий является формой мониторинга проведения занятий и учета посещаемости и на оплату не влияет, - ответили в региональном минобре.