Женщину обнаружили под пешеходным мостиком на Зеленском съезде в центре Нижнего Новгорода

Пострадавшую увезли на "скорой". Фото: тг-канал "Нижний 24"

Женщину обнаружили прямо на проезжей части на Зеленском съезде в центре Нижнего Новгорода. Инцидент произошел днем 2 февраля, сообщает телеграм-канал «Нижний 24».

Нижегородка лежала прямо под пешеходным мостиком, перекинувшимся через овраг от кремля. Очевидцы говорят, что она казалась на дороге по своей воле.

- Мы успели только крикнуть «куда?!». Лет 20-25 [ей], ещё шевелилась, когда увозили, - приводит телеграм-канал слова свидетелей.

С места происшествия девушку увезли на машине скорой помощи.