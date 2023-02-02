Специалисты Мининского университета оказывают психологическую помощь нижегородским родителям

Более 70 тысяч родителей из Нижнего Новгорода и области смогут получить бесплатную методическую, диагностическую и консультативную помощь по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей в 2023 году. Мининский университет уже провел более 64 тысяч психологических консультаций в рамках федерального проекта “Современная школа” нацпроекта “Образование”. Более 10 тысяч онлайн и оффлайн консультаций были проведены в минувшем году. Консультации проводятся экспертами факультета психологии и педагогики университета.

- Эксперты-психологи также проводят просветительские мероприятия, среди которых беседы, лекции и семинары, - рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков. - Самыми популярными темами являются роли отца и матери в воспитании, подготовка к школе, жизнь с подростком, а также самоопределение ребенка. В мероприятиях на данный момент приняли участие свыше 1500 родителей, что однозначно показывает востребованность проекта и его актуальность.

Чаще всего нижегородские родители обращаются к психологам за индивидуальными консультациями по вопросам, касающимся:

- выстраивания отношений с ребенком и решения конфликтных ситуаций;

- разрешения трудностей, возникающих у ребенка в коллективе;

- определения способностей детей разного возраста.

Родители также интересуются, как уберечь детей от различных зависимостей, в том числе от гаджетов. Большое число обращений затрагивает и тему воспитания детей с ОВЗ и правильной социализации особенного ребенка.

- Записаться на бесплатную консультацию к нашим экспертам можно на сайте, - разъясняет руководитель службы психологической помощи Мининского университета Елена Кочнева. - Получить помощь можно по одному из адресов службы в верхней или нижней части города, а также посредством онлайн-консультации по Skype или через выездную помощь.

На официальном сайте Центра представлены рекомендации для родителей, информационные буклеты, памятки и советы для родителей по разным проблемам обучения, воспитания и развития детей.

Напомним, консультации экспертов-психологов осуществляются бесплатно. Записаться можно по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина