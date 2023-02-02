В Мининском университете начинает работать языковая школа

Курсы изучения иностранных языков в феврале начинают работать в Мининском университете. Раньше в языковой школе можно было повысить уровень знания таких языков, как английский, немецкий, французский, китайский и японский, теперь же к ним добавились испанский, арабский и корейский языки. Занятия проводятся как в очном, так и в онлайн формате преподавателями-носителями языка.

- Владение иностранными языками сейчас - одна из самых востребованных компетенций, которая может стать решающим фактором при построении карьерной траектории, - считает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Программы рассчитаны на 60 и 120 часов. По окончании курсов обучающийся получает соответствующий сертификат Мининского университета. Стоимость курса зависит от наполняемости группы и количества часов, для студентов Мининского университета действует система скидок.

- Курсы предназначены для широкой аудитории от нулевого до продвинутого уровня владения языком, - рассказывает декан лингвистического факультета Екатерина Васенева. - Программа строится с использованием современных методик, направленных на формирование коммуникативных компетенций как для повседневного, так и для профессионального общения.

Записаться на курсы можно по ссылке. По всем вопросам обращайтесь по телефону + 7 (831) 262 20 44 (доб. 305 или 373), а также по почте cdo@mininuniver.ru или напишите сообщение в группе Вконтакте Институт непрерывного образования.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина