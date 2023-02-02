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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:28

Нижегородцы задолжали за электроэнергию более 42 миллионов рублей

Без света могут остаться более 13,7 тысяч потребителей
Полина ШИБАЛКИНА
Без света могут остаться более 13,7 тысяч потребителей.

Без света могут остаться более 13,7 тысяч потребителей.

Фото: Александр ГЛУЗ

Нижегородцы накопили долг за электроэнергию на сумму более 42 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго НН».

Согласно информации, в январе 2023 года поставщик направил более 13,7 тысяч уведомлений потребителям о задолженностях и возможном ограничении электроснабжения.

- В число получателей уведомлений попали собственники квартир и частных домов с долгом, превышающим двукратный норматив потребления, - подчеркнули специалисты. - Отметим, временное ограничение электроснабжения – крайняя мера, которую используют энергетики в борьбе с должниками.

Стоит отметить, что компания индивидуально подходит к каждому потребителю. Поэтому если у неплательщика сложная финансовая ситуация, то специалисты пойдут навстречу и предложат заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Кроме того, в компании добавили, что у потребителей есть 20 дней, чтобы погасить долг.

Напомним, горячую воду и отопление временно отключили в четырех домах Нижнего Новгорода 2 февраля.