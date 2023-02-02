Нижегородцы задолжали за электроэнергию более 42 миллионов рублей

Без света могут остаться более 13,7 тысяч потребителей. Фото: Александр ГЛУЗ

Нижегородцы накопили долг за электроэнергию на сумму более 42 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго НН».

Согласно информации, в январе 2023 года поставщик направил более 13,7 тысяч уведомлений потребителям о задолженностях и возможном ограничении электроснабжения.

- В число получателей уведомлений попали собственники квартир и частных домов с долгом, превышающим двукратный норматив потребления, - подчеркнули специалисты. - Отметим, временное ограничение электроснабжения – крайняя мера, которую используют энергетики в борьбе с должниками.

Стоит отметить, что компания индивидуально подходит к каждому потребителю. Поэтому если у неплательщика сложная финансовая ситуация, то специалисты пойдут навстречу и предложат заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Кроме того, в компании добавили, что у потребителей есть 20 дней, чтобы погасить долг.

Напомним, горячую воду и отопление временно отключили в четырех домах Нижнего Новгорода 2 февраля.