Горячую воду и отопление отключат в четырех домах Нижнего Новгорода 2 февраля

Отключения запланированы в Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четыре дома временно останутся без горячей воды и отопления. Отключения запланированы в Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода 2 февраля 2023 года. Об этом сообщает управление ГОЧС по городу.

Согласно информации, в Приокском районе без горячей воды останутся жители дома №15а по улице Голованова. Ее не будет с 10:00 до 14:00.

Кроме этого, в Советском районе центральное отопление отключат в доме № 8 по улице Рокоссовского и в домах № 114 и 116 на улице Ванеева. Отопления не будет с 09:00 до 16:00.

Все отключения связаны с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.