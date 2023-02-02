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НовостиОбщество2 февраля 2023 6:31

Сдвоенные «Ласточки» пустят из Нижнего Новгорода в Москву в февральские праздники

Они будут курсировать с 22 по 27 февраля
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Сдвоенные «Ласточки» пустят из Нижнего Новгорода в Москву в февральские праздники.

Сдвоенные «Ласточки» пустят из Нижнего Новгорода в Москву в февральские праздники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сдвоенные скоростные поезда «Ласточка» будут курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в предстоящие февральские праздники. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

22 и 26 февраля «Ласточки» с увеличенным числом мест будут следовать из Москвы в Нижний Новгород, а 23 и 27 февраля – в обратном направлении. Как сообщили на Горьковской магистрали, в случае повышенного спроса возможно назначение дополнительных вагонов.

Кроме того, дополнительные поезда в праздничные дни будут ходить между Казанью и Москвой, Казанью и Петербургом, Москвой и Чебоксарами, Ижевском и Йошкар-Олой.

Напомним, в этом году россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля.