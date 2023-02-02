Сдвоенные «Ласточки» пустят из Нижнего Новгорода в Москву в февральские праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сдвоенные скоростные поезда «Ласточка» будут курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в предстоящие февральские праздники. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

22 и 26 февраля «Ласточки» с увеличенным числом мест будут следовать из Москвы в Нижний Новгород, а 23 и 27 февраля – в обратном направлении. Как сообщили на Горьковской магистрали, в случае повышенного спроса возможно назначение дополнительных вагонов.

Кроме того, дополнительные поезда в праздничные дни будут ходить между Казанью и Москвой, Казанью и Петербургом, Москвой и Чебоксарами, Ижевском и Йошкар-Олой.

Напомним, в этом году россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля.