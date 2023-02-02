Трамвай «МиНиН» презентовали премьер-министру Беларуси Роману Головченко в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый трамвай «МиНиН» презентовали премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко во время его визита в Нижний Новгород 1 февраля. По городскому кольцу вместе с ним в новом вагоне проехали губернатор Глеб Никитин и мэр Юрий Шалабаев, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Вместе с Романом Головченко получилось опробовать в условиях уличного трафика наш общий проект. Была проделана колоссальная работа, и сейчас мы можем видеть впечатляющие результаты совместной деятельности. Отмечу, что дизайн интерьера и экстерьера кабины водителя разработан эксклюзивно для Нижнего Новгорода, – рассказал губернатор Нижегородской области.

Российско-белорусский завод по производству трамваев «СП «Нижэкотранс» открылся в Ворсме Нижегородской области в декабре 2022 года. Доля белорусской стороны составляет 30%, российской - 70%. Планируется, что ежегодно на предприятии будут выпускать до 80 вагонов.

Напомним, тестовый пуск первого трамвая «МиНиН» в Нижнем Новгороде состоялся 30 декабря. В течение месяца вагон проходил испытания и получил положительное заключение комиссии, теперь он проходит обкатку и приемку, и вскоре нижегородцы смогут увидеть его на городских маршрутах.