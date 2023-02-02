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НовостиОбщество2 февраля 2023 5:48

Трамвай «МиНиН» презентовали премьер-министру Беларуси Роману Головченко в Нижнем Новгороде

Скоро новые вагоны выйдут на городские маршруты
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Трамвай «МиНиН» презентовали премьер-министру Беларуси Роману Головченко в Нижнем Новгороде.

Трамвай «МиНиН» презентовали премьер-министру Беларуси Роману Головченко в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый трамвай «МиНиН» презентовали премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко во время его визита в Нижний Новгород 1 февраля. По городскому кольцу вместе с ним в новом вагоне проехали губернатор Глеб Никитин и мэр Юрий Шалабаев, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Вместе с Романом Головченко получилось опробовать в условиях уличного трафика наш общий проект. Была проделана колоссальная работа, и сейчас мы можем видеть впечатляющие результаты совместной деятельности. Отмечу, что дизайн интерьера и экстерьера кабины водителя разработан эксклюзивно для Нижнего Новгорода, – рассказал губернатор Нижегородской области.

Российско-белорусский завод по производству трамваев «СП «Нижэкотранс» открылся в Ворсме Нижегородской области в декабре 2022 года. Доля белорусской стороны составляет 30%, российской - 70%. Планируется, что ежегодно на предприятии будут выпускать до 80 вагонов.

Напомним, тестовый пуск первого трамвая «МиНиН» в Нижнем Новгороде состоялся 30 декабря. В течение месяца вагон проходил испытания и получил положительное заключение комиссии, теперь он проходит обкатку и приемку, и вскоре нижегородцы смогут увидеть его на городских маршрутах.