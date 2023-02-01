Хоккеисты «Торпедо» со счетом 5:1 обыграли «Салават Юлаев» и обеспечили себе место в плей-офф

За два игровых отрезка нижегородцы забросили пять шайб. Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 5:1 обыграла уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче КХЛ 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Нижегородцы открыли счет уже на первых минутах встречи — отличился Даниил Веряев. Удаление у гостей дало нижегородцам возможность увеличить отрыв, и Артем Михеев успешно использовал численное преимущество. Следом два удаления получили нижегородцы, но гостям не удалось воспользоваться полученной возможностью. До окончания периода Кирилл Воронин забросил третью шайбу ворота уфимцев и вновь из большинства.

На старте второго периода ворота уфимцев расстреляли Богдан Конюшков и Сергей Гончарук — 5:0. И вновь свою роль сыграли удаления гостей. Сопернику все-таки удалось забить гол престижа. Третий период оказался сухим.

Победа в этой встрече принесла торпедовцам не только очки, но и выход в плей-офф Лиги.

- Поздравляю с победой наших ребят, наших болельщиков в городе и по всей стране. Также хочу сказать слова благодарности сопернику, который продолжал искать возможности спасти матч и создать интригу. Но блестящая игра Ивана Кульбакова не дала им приблизиться к нам. У нас был сложный выезд, да и первый матч дома – всегда сложный. Но ребята выложились и поблагодарили болельщиков за ту поддержку, которую они оказывают в течение всего сезона. Особенно в концовке, когда все болели, стоя на ногах, это было что-то великолепное. Приятно, когда люди отдают себя и свои эмоции ребятам, а ребята отвечают им своей игрой, - сказал после матча наставник нижегородцев Игорь Ларионов.

Ранее сообщалось, что торпедовцы сенсационно обыграли СКА.