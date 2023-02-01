Третий месяц зимы все же будет морозным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потепление до нуля градусов ожидается в Нижегородской области в начале февраля 2023 года. Об этом информирует издание «В городе N» со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольгу Мокееву.

Согласно информации, в первые дни февраля нижегородцев ждет потепление. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до - 4 градусов. А к ночи столбики термометров будут показывать до - 8 градусов. Также возможен мокрый снег. Однако продлится потепление не дольше двух-трех дней. По словам Ольги Мокеевой, третий месяц зимы все же будет морозным.

Так, средняя температура в феврале будет держаться на уровне многолетних значений - 7…- 10 градусов. Кроме этого, последний месяц зимы может стать довольно снежным, так, максимальная высота снежного покрова прогнозируется на конец февраля.

Напомним, снег, ледяной дождь и сильный ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Нижегородской области с 30 января по 2 февраля.