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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:19

Бухгалтер пильнинской школы присвоила более 700 тысяч рублей из средств на школьное питание

В настоящее время возбуждено уголовное
Полина ШИБАЛКИНА
В настоящее время возбуждено уголовное.

В настоящее время возбуждено уголовное.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный бухгалтер школы в Пильнинском районе присвоила более 700 тысяч рублей, которые были переданы ей за питание учеников, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, в период с июня 2019 года по июль 2020 года женщина не вносила на расчетный счет школы деньги, которые ей передавали родители учеников за питание. Она распоряжалась ими, как своими собственными и тратила по своему усмотрению.

- В результате противоправных действий местной жительницы школе причинен имущественный вред на общую сумму более 700 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения.

Напомним, суд освободил главу газовой службы от наказания за взрыв газа в доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде.