Коммунальные службы Дзержинска устраняют последствия гололеда

В начале года резкие перепады температур в Нижегородской области способствовали образованию гололеда. В январе для недопущения травматизма на обработку тротуаров, проезжих частей дорог и общественных пространств было израсходовано более 800 тонн противогололедной смеси.

По информации травматологического отделения ГБУЗ МО Городская больница № 1, количество травмированных вследствие гололеда за две последние недели января в Дзержинске сократилось на 26% по сравнению с данными на начало месяца.

«Работа по противогололедной обработке начинается согласно прогнозу синоптиков, чтобы предотвратить образование ледяной корки. В местах, где гололед образовался, расход смеси зависит от его толщины, чтобы песок с солью не просто препятствовали скольжению, но и разъедали ледяной покров. Пескосоляная смесь расходуется согласно нормативу 150 г на 1 м² поверхности при толщине ледяной корки 1 см. Через некоторое время после обработки размягченный лед со смесью убирают дворники или коммунальная техника с помощью щеток, – пояснил директор МБУ «Город» Александр Ржавин. – Дополнительно коммунальные службы города проводят механическую уборку льда вручную в местах, прилегающим к пешеходным переходам, которых в Дзержинске более 400, и на 229 остановках общественного транспорта, а также на пешеходных дорожках общественных пространств».

По информации МБУ «Город», ото льда уже расчищены пешеходные зоны на площадях Привокзальной, Макарова, Героев, Маяковского, Ленина, в сквере Патоличева, активная работа в настоящее время ведется на бульварах Победы, Мира, Космонавтов. До конца недели подрядчик начнет уборку льда на тротуарах вдоль проспекта Циолковского.

В январе после обработки противогололедной смесью из города было вывезено порядка 45 тысяч кубометров снежных масс.

Просим жителей сообщать в Государственную жилищную инспекцию по Нижегородской области информацию о несвоевременной и некачественной обработке от наледи придомовых территорий.