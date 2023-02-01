Триаж для пациентов ввели в детской областной больнице Нижнего Новгорода

Маленьким пациентам будут выдавать браслеты одного из трех цветов. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Триаж для поступающих пациентов ввели в детской областной больнице Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

— Это первое детское учреждение в стране, где начали внедрять триаж (обычно эту практику используют во взрослых стационарах), - отметил Мелик-Гусейнов.

По словам министра здравоохранения, это позволит более качественно проводить оценку состояния тяжести юных пациентов, а также правильно распределять их потоки между медицинским персоналом.

Так, маленьким пациентам будут выдавать браслеты одного из трех цветов. Например, красный цвет говорит о том, что помощь нужно оказать экстренно или есть прямая угроза жизни. Желтый цвет браслета сообщает о необходимости оказания помощи в неотложном формате, но при этом угрозы жизни на данный момент нет. И зеленый цвет говорит о том, что пациент находится вне опасности и требуется плановая помощь.

- Напомню, что все стационары области имеют задачу внедрить триаж у себя. Кто как справился с этой задачей посмотрим уже в феврале месяце, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.