23 миллиона рублей выделено на ремонт Дзержинского театра драмы в 2023 году

В 2023 году Дзержинский театр драмы впервые будет участвовать в национальном проекте «Культура». В рамках него в здании учреждения будет проведен капитальный ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования. На эти работы из бюджетов разных уровней выделено 23 млн рублей.

«О любом учреждении культуры говорят не только их мероприятия, но и сами здания, в которых они располагаются. Благодаря нацпроекту «Культура» в Дзержинске уже отремонтированы и открыты две модельные библиотеки – взрослая им. Л.Н. Толстого и детская им. Ю. Гагарина. Театр драмы – наш следующий этап. Каждые выходные сюда приходит несколько сотен зрителей, театр регулярно принимает гастроли, а совсем скоро станет одной из площадок кинофестиваля «Черноречье Фест», поэтому исправная работа всех систем здесь просто необходима. Коллектив театра давно об этом мечтал, и надеюсь, руководство театра со всей ответственностью подойдет к взаимодействию с будущим подрядчиком и к контролю его работы», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В рамках капитального ремонта будут полностью заменены стояки отопления и отопительные приборы в здании театра – в зрительном зале, фойе, гримерках, административных и хозяйственных помещениях. Для поддержания нормативной температуры во время спектаклей – 23-25°С в теплый период года и 19-21°С в холодный – в зале будет установлена новая приточно-вытяжная вентиляция. Также в административных помещениях, где хранится реквизит, и в гримерках планируется установить кондиционеры.

«В здании на бульваре Мира наш театр располагается уже более 40 лет, с 1980 года. С тех пор капитального ремонта системы отопления и вентиляции не было ни разу, и мы, честно говоря, очень ждали такую возможность. Здание большое, общей площадью 7 тысяч квадратных метров, с большой площадью остекления, поэтому и оборудование необходимо мощное и современное. Ремонт запланирован на весенне-летний период, после завершения 76-го театрального сезона», – рассказал директор Дзержинского театра драмы Юрий Кислинский, отметив, что около пяти лет назад в театре были полностью заменены ключевые сценические системы – постановочный свет, видеопроекционное оборудование, звукоусилительный комплекс – и реконструирован зрительный зал.

Напомним, Дзержинск участвует в национальном проекте «Культура» с 2019 года. За это время закуплены новые музыкальные инструменты в Центральную детскую музыкальную школу им. А.Н. Скрябина, по модельному стандарту отремонтированы библиотеки им. Ю. Гагарина на бульваре Химиков и им. Л.Н. Толстого на проспекте Ленина.