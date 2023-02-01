Суд освободил от наказания виновного во взрыве газа в доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде

Страшный инцидент произошел в июле 2020 года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Суд освободил главу газовой службы от наказания за взрыв газа в доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Автозаводского районного суда.

Напомним, в июле 2020 года на улице Краснодонцев в Автозаводском районе – в девятиэтажном панельном доме взорвался газ, серьезно повредив сразу два этажа. В результате взрыва были госпитализированы два человека. Дом признали аварийным и подлежащем сносу. Так, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей».

Как оказалось, 7 октября 2019 года специалисты ООО «Городская газовая служба» незаконно провели техническую диагностику газового оборудования в жилом доме и заменили шланг, предназначенный для подачи газа к газовой плите на кухне. При выполнении работ, произошло повреждение газового счетчика с последующим его разрушением. Обвинение было предъявлено директору той самой газовой фирмы - ООО «Городская газовая служба». Его задержали в декабре 2021 года на территории города Барнаул Алтайского края.

Так, суд признал директора фирмы виновным и приговорил его к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься газоопасными работами в течение трех лет. Однако из-за истечения срока давности уголовного преследования нижегородец был освобожден от наказания.