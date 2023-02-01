Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о халатности после гибели нижегородца в колодце

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности после гибели нижегородца в колодце, сообщает информационный центр СК России.

Напомним, юноша бесследно пропал 17 декабря 2022 года в районе Карповской церкви. Около семи часов вечера он позвонил другу и сказал, что собирается ехать домой. Однако домой так и не вернулся. И только спустя месяц, 12 января 2023 года, тело пропавшего нашли в канализационном колодце недалеко от территории бывшего строительного рынка. Как оказалось, юноша шел по заснеженной местности и решил срезать путь по сугробам. После чего он внезапно провалился в скрытый под снегом люк.

Так, жительница Нижнего Новгорода написала в социальных сетях о том, что после случившейся трагедии колодец так и не закрыли. Кроме того, на территории города имеются еще множество открытых колодцев, которые угрожают безопасности нижегородцев.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александру Александровичу Дынькову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту гибели юноши, - отметили в пресс-службе.

Так, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц органов местного самоуправления.