Более 7 тысяч документов обработал городской архив Дзержинска для портала «Память народа»

В Дзержинске продолжается работа по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла, жизнь которых была связана с нашим городом. В настоящее время городской архив формирует расширенную информацию для государственной информационной системы «Память народа». На сегодняшний день обработано уже около 3 тысяч личных дел до 1947 года от промышленных предприятий и организаций, а также 4,5 тысяч карточек, переданных военным комиссариатом.

«У каждой семьи Дзержинска в роду есть свой герой, воевавший на фронте или трудившийся в тылу. Воспоминания о нем зачастую становятся лишь достоянием семейных архивов или, наоборот, сохранились только в виде документов, о которых родственникам даже неизвестно. Поэтому очень важна именно комплексная работа, соединение воедино всех возможных источников. Из историй жизни и судеб времен Великой Отечественной складывается история нашего города, а впоследствии – история всей страны. Поэтому мы должны максимально сохранить все, что имеем сейчас, чтить и уважать тех, кто в трудные времена проявил настоящее мужество и встал на защиту Родины», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Для сбора полной информации для системы «Память народа», помимо личных дел и карточек, будут использованы данные краеведческого и школьных музеев, информация из Пенсионного фонда и Управления социальной защиты города Дзержинска. На портал «Память народа» в случае их наличия будут также загружены автобиографии, фронтовые фотографии, воспоминания родственников и т.п.

«Наша задача – из мелких пазлов собрать общую картину, и чем полнее она будет, тем лучше. Даты рождения и смерти, образование, профессия, место проживания, призыва и службы, полученные награды – это лишь часть того перечня данных, которые мы собираем о каждом человеке. Основные трудности связаны с тем, что почти все документы, с которыми мы работаем, написаны от руки, чернилами или карандашом, не всегда разборчивым почерком. Встречаются ошибки, недописки, которые тоже усложняют процесс. Мы же должны предоставить максимально точную информацию, которой будут пользоваться остальные, возможно, наши внуки и правнуки. Поэтому работа объемная, кропотливая, и выполнить ее может только человек, не машина», – рассказала руководитель городского архива Дзержинска Любовь Уздимаева.

По планам, данные в информационной системе «Память народа» будут дополнены и обновлены к 2024 году. Также в планах у городского архива создать отдельную Книгу Памяти Дзержинска с информацией обо всех героях Великой Отечественной войны, отправившихся отсюда на фронт и живших после 1945 года. Если у вас в семейном архиве есть документы или фотографии участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла, их можно также передать в городской архив. Телефон для связи: 8 (8313) 39-78-71, e-mail: arhiv-dzr@mail.ru.