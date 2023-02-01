Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку из-за свалки в речном порту в Кстове

Местные жители недовольны мусором и круглосуточным шумом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку нарушения природоохранного законодательства в Кстове, сообщает информационный центр СК России.

Согласно информации, в приемную Александра Бастрыкина обратился житель Нижегородской области. Он сообщил о том, что торговая компания ООО «Логопром», не имея разрешения, обустроила в центре жилой зоны города речной порт. Так, часть береговой линии оказалась срезана. Теперь там находится несанкционированная свалка мусора и грунта на берегу Волги.

Кроме этого, по словам нижегородца, во время навигации компания осуществляет круглосуточные погрузо-разгрузочные работы, а шум мешает местным жителям.

- Неоднократные обращения в органы местного самоуправления, надзорные органы результатов не принесли, - отметили в ведомстве.

В настоящее время региональное СУ СК РФ организовало процессуальную проверку. Так, Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию.