В нижегородском ЖК «КМ Анкудиновский Парк» открыли корпус детского сада на 280 мест. Фото: КМ Анкудиновский парк

В нижегородском жилом комплексе “КМ Анкудиновский Парк” 31 января состоялось открытие нового корпуса детского сада, рассчитанного на двести восемьдесят воспитанников, а также кабинета врача общей практики.

Как пишет издание, каждый год в ЖК “КМ Анкудиновский Парк” вводится в эксплуатацию до пятидесяти тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В большинстве случаев квартиры в ЖК приобретают молодые семьи, для которых большую значимость имеет социальная инфраструктура: поликлиника, школа, детский сад.

«На территории будет две школы на 675 мест и три детских садика — два по 280 мест и один на 150 мест», — рассказал генеральный директор застройщика жилого комплекса “КМ Анкудиновский Парк” Павел Фролов.

Детский сад стал уже вторым социально значимым объектом для детей в жилом комплексе. Павел Фролов отметил, что проект реализовали с использованием механизмов программы “Стимул”, предусматривающей субсидирование от правительства строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах.

Новый корпус детского сада имеет высоту три этажа и находится рядом с действующим детским дошкольным учреждением. Перед ним на территории расположены групповые площадки для детей с верандами, домиками, качелями и другими элементами для досуга воспитанников.

В детском саду планируют открыть двенадцать групп. Также в здании есть кабинеты развивающих игр — для занятий по робототехнике и созданию мультфильмов.

На данный момент обсуждается вопрос строительства в ЖК “КМ Анкудиновский Парк” третьего детского сада. Участок под него уже передан в собственность Кстовского муниципального округа. Застройщик приступит к проектированию социального объекта уже летом.

Кроме этого, в ЖК обустроили кабинет врача общей практики. Глава муниципального округа Иван Уланов отметил, что на данный момент в жилом комплексе проживает порядка пятнадцати тысяч жителей. В кабинете врача общей практики они смогут получить консультацию специалиста и медицинские услуги. Врач будет обслуживать не только взрослых, но и детей.