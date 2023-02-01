Более 20 фильмов покажут на кинофестивале «Черноречье Фест» в Дзержинске

Нижегородцы смогут посетить мероприятие бесплатно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Показ 22 фильмов состоится на первом открытом Всероссийском фестивале отечественного кино «Черноречье Фест». Он будет проходить в Дзержинске с 22 по 26 февраля 2023 года. Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в рамках фестиваля состоится конкурсная программа короткометражных и полнометражных фильмов. В ней примут участие 22 разножанровые кинокартины российских режиссеров, которые были сняты с 2021 по 2023 годы.

- В программах есть фокус на региональное кино, ничуть не уступающее фильмам крупных студий, дебюты и фильмы уже известных режиссеров, - отметила программный директор фестиваля Александра Жукова. - Кроме того, нам важно, что в программах участвуют уже заявившие о себе фильмы, лауреаты российских и международных фестивалей.

Нижегородцы смогут насладиться такими картинами, как «Белый ангел тундры», «Дополнительный урок», «Дыхание мертвого леса», «Мятный пряник», «Накануне», «Один настоящий день», «Плакать нельзя» и многими другими.

Согласно информации, длительность полнометражных фильмов составляет от одного до двух часов. Кинопоказы будут проходить с 23 по 25 февраля с 15:00 в центральном городском кинозале имени Извицкой во Дворце культуры химиков. Посетить мероприятия можно бесплатно, однако для этого нужно пройти регистрацию.

Напомним, Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева выступят в Дзержинске на кинофестивале «Черноречье Фест».