Экс-полицейский из Выксы предстанет перед судом за пытки задержанного электрошокером

Обвиняемый находится под домашним арестом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший полицейский из Выксунского района, который избил задержанного и пытал его электрошокер, предстанет перед судом. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, страшный инцидент произошел в октябре 2022 года в отделе полиции в Выксе. Ночью 15 октября пьяного мужчину задержали около его дома и доставили в отдел для составления административного протокола. В камере задержанный попросил теплые вещи, после чего стал бить ногами по двери. И тогда в помещение вошел полицейский.

- Обвиняемый, находясь в форменном обмундировании при исполнении своих служебных обязанностей, применил насилие к гражданину, ударив его в лицо, - отметили в пресс-службе.

Полицейский ударил 41-летнего задержанного по лицу и применил к нему электрошокер. В результате чего мужчина получил телесные повреждения. Этот момент сняла камера, установленная в отделении.

В отношении оперативного дежурного ОМВД было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом, из органов внутренних дел его уволили. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.