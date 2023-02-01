Школьный сторож умер на рабочем месте в Большеболдинском районе. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Сторож скончался прямо на рабочем месте в одной из школ Большеболдинского района. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

Трагедия произошла около двух часов дня в субботу, 28 января. Тревогу забили родственники 65-летнего сторожа, которые никак не могли до него дозвониться. Тогда в школу пошел его коллега – он и нашел мужчину без признаков жизни. Он вызвал «скорую», прибывшие медики констатировали смерть.

Сейчас гострудинспекция проводит расследование по данному случаю.

Ранее сообщалось, что 74-летний охранник Высшей школы экономики скончался на рабочем месте. Перед этим мужчина жаловался на боль в сердце.