Пропавший в Нижнем Новгороде школьник найден живым

Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик найден живым. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

31 января мальчик ушел в школу в Ленинском районе города, но с занятий он так и не вернулся. Близкие пропавшего ребенка сразу же обратились за помощью к поисковикам. В 19:00 был объявлен срочный сбор. К поисковым мероприятиям планировали привлечь добровольцев. Спустя пару часов поступила информация, что ребенок нашелся живым. Как сообщили близкие мальчика в группе ПСЦ «Рысь», он находился в одном из торговых центров в верхней части города.