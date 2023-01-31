Сотрудника завода «Сокол» в Нижнем Новгороде оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

31 января было вынесено постановление о назначении административного наказания. Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудника авиастроительного завода «Сокол» в Нижнем Новгороде оштрафовали за дискредитацию российской армии. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- 30 января 2023 года сотрудники полиции составили на мужчину протокол об административном правонарушении, - уточнили в ведомстве.

Это дело рассматривалось в суде. В результате, 31 января было вынесено постановление о назначении административного наказания. Мужчину обязали заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали, что уголовное дело по статье УК РФ о дискредитации Вооружённых Сил России возбуждено в отношении нижегородского активиста Ильи Мясковского.

Также в июне 2022 года сообщалось, что на нижегородца завели второе уголовное дело за дискредитацию ВС РФ. Мужчине грозит срок до 3 лет. Было установлено, что сотрудники ГИБДД заметили на стеклах автомобиля обвиняемого плакат с недостоверной информацией о вооруженных силах РФ. В ходе проведенных у него в офисе обысков были обнаружены постеры с аналогичными надписями, а также изъят личный компьютер.

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