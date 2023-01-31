Парковку запретят на местном проезде улицы Родионова в Нижнем Новгороде с 21 февраля

Схема. Фото: ЦОДД.

Запрет на остановку и стоянку личных автомобилей будет введен на местном проезде улицы Родионова в Нижнем Новгороде с 21 февраля. Речь идет о дороге в районе дома №192, корпус 2. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Такое решение позволит обеспечить беспрепятственный проезд встречных машин. Кроме того, вместе с дорожными знаками, запрещающими парковку, установят таблички «Работает эвакуатор».

- Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, - уточнили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что все платные парковки полноценно заработали в Нижнем Новгороде уже с 1 января 2023 года. Сейчас парковочная система с применением штрафов работает на 71 площадке. Сообщается, что за время работы платных парковок ими воспользовались уже более 110 000 нижегородцев.

- Предусмотрено бесплатное пользование парковками для инвалидов, многодетных семей и владельцев электромобилей при условии оформления льготного парковочного разрешения, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

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