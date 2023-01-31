Ледяной дождь и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снег, ледяной дождь и сильный ветер до 15 метров в секунду ожидаются в Нижегородской области с 30 января по 2 февраля. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Стихия также накроет соседние регионы: Владимирскую, Ивановскую область и Республику Мордовию. В связи с этим дорожные службы переводятся на усиленный режим работы. Коммунальщики уже сейчас обрабатывают дороги против гололеда.

- Круглосуточный мониторинг за дорожной ситуаций ведется с помощью 80-и видеокамер, 31-й метеостанции и 55-и постов учета интенсивности движения. Дорожные патрули постоянно находятся на трассах и контролируют состояние дорожного покрытия, - рассказали в Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Водителей просят по возможности воздержаться в эти дни от дальних поездок, особенно в вечернее и ночное время. Если же всё-таки пришлось сесть за руль, выбирайте скорость в соответствии с погодой, не делайте резких маневров и соблюдайте дистанцию.