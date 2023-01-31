Школу в ЖК «Новая Кузнечиха» на 1225 мест достроят в июне 2023 года

Фото: Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области.

Строительство здания школы №36 в жилом комплексе «Новая Кузнечиха» Советского района Нижнего Новгорода планируется завершить в июне 2023 года. Об этом сообщает инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области.

- Ранее завершилась проверка этапа по возведению конструкций надземной части. Строительные работы на объекте ведет ООО «Стройальянс», - сообщает ведомство.

В новой школе смогут учиться 1225 учеников. Всего к открытию подготовят 49 классов по 25 человек в каждом.

В четырёхэтажном здании будет два спортивных зала, малый спортивный зал, актовый зал на 384 места, столовая, медпункт, библиотека, группы продленного дня.

Напомним, что к строительству школы №36 в ЖК «Новая Кузнечиха» приступили в начале 2021 года. Муниципальный контракт с подрядчиком был заключен 14 декабря 2020 года. Однако в феврале 2022 года стало известно, что Муниципального казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» расторгло контракт с подрядчиком из-за того, что он неоднократно срывал сроки сдачи работ и затягивал строительство.

Школа в «Новой Кузнечихе» должна быть сдана 14 октября 2022 года, но, видимо, сроки будут сдвинуты. В декабре 2021 года сообщалось, что здание построено лишь на 11%.

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