Стали известны участники программы полнометражных фильмов кинофестиваля «Черноречье Фест»

Одним из центральных событий первого открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске станет конкурсная программа короткометражных и полнометражных фильмов. Всего в ней примут участие 22 разножанровые кинокартины российских режиссеров, выпущенные в период с 2021 по 2023 годы, в том числе 8 полнометражных фильмов. Один из них – драму «Дыхание мертвого леса» Евгения Татарова – дзержинцы посмотрят первыми.

Жюри полнометражных фильмов возглавит режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков. В состав коллегии также войдут актриса, художница, народная артистка России Валентина Теличкина и режиссер, актер Егор Сальников.

«Концепция фестиваля – представить современное российское кино, поэтому при формировании программ мы руководствовались критериями разноплановости кино во всех смыслах – по жанрам, драматической составляющей, киноязыку и прочему. В программах есть фокус на региональное кино, ничуть не уступающее фильмам крупных студий, а также дебюты и фильмы уже известных режиссеров. Кроме того, нам важно, что в программах участвуют уже заявившие о себе фильмы, лауреаты российских и международных фестивалей. Отдельным событием фестиваля станет премьера фильма Евгения Татарова «Дыхание мертвого леса», а зрители Дзержинска станут первыми его зрителями. Негласным тематическим рефреном конкурсных программ стали фильмы, где важен прежде всего человек», – рассказала программный директор первого открытого фестиваля российского кино «Черноречье Фест» Александра Жукова.

Длительность полнометражных фильмов, которые будут представлены в рамках кинофестиваля «Черноречье Фест», составляет от одного до двух часов; возрастной ценз – от 12+ до 18+.

В программе фестиваля:

1. «Белый ангел тундры», реж. Александр Лукин, 12+, 2022 г.

2. «Дополнительный урок», реж. Анна Курбатова, 16+, 2022 г.

3. «Дыхание мертвого леса», реж. Евгений Татаров, 16+, 2023 г.

4. «Мятный пряник», реж. Андрей Карасов, 12+, 2022 г.

5. «Накануне», реж. Алиса Ерохина, 18+, 2022 г.

6. «Один настоящий день», реж. Георгий Шенгелия, 16+, 2022 г.

7. «Плакать нельзя», реж. Наталья Назарова, 12+, 2022 г.

8. «Синдром отложенного счастья», реж. Татьяна Колганова, 18+, 2022 г.

В фильме «Синдром отложенного счастья» о сорокалетней провинциалке Наталье, которая уже седьмой год живет в Питере и работает сиделкой, роли сыграли такие актеры как Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Татьяна Буланова, Эра Зиганшина, Татьяна Рябоконь, Алексей Шевченков и другие. А в фильме «Мятный пряник» о жизни двух мальчиков из деревни на Русском Севере можно будет увидеть, например, Инну Чурикову, Елену Яковлеву и Алису Гребенщикову. По задумке организаторов, каждый режиссер сам представит свой фильм и расскажет о его идее.

Кинопоказы конкурсной программы полнометражных фильмов будут проходить с 23 по 25 февраля с 15:00 в Центральном городском кинозале им. И. Извицкой во Дворце культуры химиков. Посетить их можно будет бесплатно по предварительной регистрации, которая будет открыта позднее. Напоминаем, что самые актуальные новости – в telegram-канале.