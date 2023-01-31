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НовостиОбщество31 января 2023 12:29

Стали известны участники программы полнометражных фильмов кинофестиваля «Черноречье Фест»

Всего в ней примут участие 22 кинокартины российских режиссеров
Стали известны участники программы полнометражных фильмов кинофестиваля «Черноречье Фест»

Стали известны участники программы полнометражных фильмов кинофестиваля «Черноречье Фест»

Одним из центральных событий первого открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске станет конкурсная программа короткометражных и полнометражных фильмов. Всего в ней примут участие 22 разножанровые кинокартины российских режиссеров, выпущенные в период с 2021 по 2023 годы, в том числе 8 полнометражных фильмов. Один из них – драму «Дыхание мертвого леса» Евгения Татарова – дзержинцы посмотрят первыми.

Жюри полнометражных фильмов возглавит режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков. В состав коллегии также войдут актриса, художница, народная артистка России Валентина Теличкина и режиссер, актер Егор Сальников.

«Концепция фестиваля – представить современное российское кино, поэтому при формировании программ мы руководствовались критериями разноплановости кино во всех смыслах – по жанрам, драматической составляющей, киноязыку и прочему. В программах есть фокус на региональное кино, ничуть не уступающее фильмам крупных студий, а также дебюты и фильмы уже известных режиссеров. Кроме того, нам важно, что в программах участвуют уже заявившие о себе фильмы, лауреаты российских и международных фестивалей. Отдельным событием фестиваля станет премьера фильма Евгения Татарова «Дыхание мертвого леса», а зрители Дзержинска станут первыми его зрителями. Негласным тематическим рефреном конкурсных программ стали фильмы, где важен прежде всего человек», – рассказала программный директор первого открытого фестиваля российского кино «Черноречье Фест» Александра Жукова.

Длительность полнометражных фильмов, которые будут представлены в рамках кинофестиваля «Черноречье Фест», составляет от одного до двух часов; возрастной ценз – от 12+ до 18+.

В программе фестиваля:

1. «Белый ангел тундры», реж. Александр Лукин, 12+, 2022 г.

2. «Дополнительный урок», реж. Анна Курбатова, 16+, 2022 г.

3. «Дыхание мертвого леса», реж. Евгений Татаров, 16+, 2023 г.

4. «Мятный пряник», реж. Андрей Карасов, 12+, 2022 г.

5. «Накануне», реж. Алиса Ерохина, 18+, 2022 г.

6. «Один настоящий день», реж. Георгий Шенгелия, 16+, 2022 г.

7. «Плакать нельзя», реж. Наталья Назарова, 12+, 2022 г.

8. «Синдром отложенного счастья», реж. Татьяна Колганова, 18+, 2022 г.

В фильме «Синдром отложенного счастья» о сорокалетней провинциалке Наталье, которая уже седьмой год живет в Питере и работает сиделкой, роли сыграли такие актеры как Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Татьяна Буланова, Эра Зиганшина, Татьяна Рябоконь, Алексей Шевченков и другие. А в фильме «Мятный пряник» о жизни двух мальчиков из деревни на Русском Севере можно будет увидеть, например, Инну Чурикову, Елену Яковлеву и Алису Гребенщикову. По задумке организаторов, каждый режиссер сам представит свой фильм и расскажет о его идее.

Кинопоказы конкурсной программы полнометражных фильмов будут проходить с 23 по 25 февраля с 15:00 в Центральном городском кинозале им. И. Извицкой во Дворце культуры химиков. Посетить их можно будет бесплатно по предварительной регистрации, которая будет открыта позднее. Напоминаем, что самые актуальные новости – в telegram-канале.