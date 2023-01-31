Формат преподавания истории пересмотрен в Мининском университете

Программа преподавания дисциплины “История России” пересмотрена в Мининском университете. В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в учебный процесс введены изменения, которые коснулись не только числа занятий - их теперь в два раза больше, но и формата преподавания. Теперь основной акцент сделан на практических занятиях с преподавателем, что позволяет студентам глубже погружаться в историю России и задавать все интересующие вопросы.

- Будущие педагоги должны не просто на “отлично” знать историю России, но и разбираться в исторической подоплеке событий, выявлять причинно-следственные связи тех или иных событий, - считает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Если раньше у преподавателей из-за сжатых сроков возникали трудности в максимально полном освещении главных тем, то сейчас учебный план предусматривает необходимый объем занятий. Знание истории и историческая память — это ключевой элемент мировоззренческого суверенитета страны, понимания его духовной, социальной, волевой составляющих.

Изменения коснутся студентов бакалавриата. Если ранее курс ”История России” они изучали в рамках одного семестра, то теперь - в течение учебного года. При этом доля практических занятий должна составлять 80% на очной форме обучения и 40% - на очно-заочной.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина