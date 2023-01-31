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НовостиПолитика31 января 2023 11:39

Сын председателя Совета депутатов Большеболдинского района Андрей Кочетов погиб на СВО

Молодому человеку было 26 лет
Валерия МУРОМЦЕВА
Андрей Кочетов погиб в ходе СВО.

Андрей Кочетов погиб в ходе СВО.

Фото: Соцсети

Сын председателя Совета депутатов Большеболдинского района Владимира Кочетова Андрей Кочетов погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в «Одноклассниках» 29 января сообщили родные молодого человека.

Обстоятельства гибели 26-летнего военнослужащего пока не известны. Жители Большеболдинского района, которые знали семью Кочетовых, выражают искренние соболезнования родным и близким. Знакомые отзываются об Андрее как о добром человеке и настоящем патриоте.

Ранее сообщалось, что погибший в СВО нижегородец Никита Трошин посмертно награжден Орденом Мужества. Награду в торжественной обстановке передали семье военнослужащего.