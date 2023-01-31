Пять новых автобусов для муниципальных маршрутов получил Уренский район

Правительство Нижегородской области готовит программу обновления подвижного состава пассажирских предприятий в районах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять новых автобусов было передано ОАО «Автомобилист» в Урене. Техника приобретена в лизинг при поддержке областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Автобусы ПАЗ будут работать на 17 маршрутах как в самом Урене, так и на территории других населенных пунктов района. Ежедневно этими маршрутами в среднем пользуется 3,5 тысячи человек.

Также сейчас в Нижегородской области разрабатывается программа по обновлению подвижного состава пассажирских предприятий в муниципальных и городских округах.

- Важно, чтобы в развитии предприятий было заинтересовано руководство. От качества пассажирских перевозок в районах зависит очень многое. Нужно реагировать на запросы людей, искать возможности, предлагать, - сказал глава региона Глеб Никитин.

Напомним, что в конце декабря 2022 года крупная партия машин скорой помощи и школьных автобусов поступила в Нижегородскую область. Состоялась приемка новой техники: 20 «скорых» и 55 школьных автобусов. Медицинские авто отправили в небольшие города и села, а автобусы – в районы области.

Также в Нижегородской области дали старт совместному российско-белорусскому предприятию по производству трамваев. Торжественное открытие производства состоялось в Ворсме. Название трамваев «МиНиН» означает Минск + Нижний Новгород.

Так, тестовый пуск нового трамвая «МиНиН» состоялся в Сормове 30 декабря 2022 года. Следующее испытание будет проходить в Автозаводском районе, а после в нагорной части города. По словам Дениса Рябинина, испытания будут окончены в феврале 2023 года.

Кроме того, планируется обновить около 150 километров трамвайных линий и закупить 170 новых вагонов. По словам губернатора, это позволит увеличить среднюю скорость трамвая в 1,5 раза, а также снизить уровень шума и вибрации.

- Этот проект уже сейчас бьет все рекорды по темпам реализации. От задумки до создания нового нижегородского трамвая прошло всего чуть больше полугода, - отметил Глеб Никитин.

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