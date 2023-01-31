Камеры видеофиксации заработают на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде с февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автоматический комплекс фото- и видеофиксации заработают на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде с февраля. Камеры будут отслеживать нарушения при движении по выделенной полосе для общественного транспорта, школьных автобусов и такси. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- В начале февраля планируется запустить камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД на выделенной полосе для маршрутных транспортных средств на проспекте Гагарина, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Как сообщалось ранее, еще две выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде. Их планируется организовать на улице Бекетова от проспекта Гагарина до улицы Нартова и на проспекте Ленина между станциями метро «Автозаводская» и «Пролетарская».

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