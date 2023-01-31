Названы самые популярные автобусные маршруты Нижнего Новгорода в январе

Данные маршруты перевезли наибольшее количество пассажиров. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Стали известны самые востребованные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде за январь. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- По итогам января самыми востребованными маршрутами «Нижегородпассажиравтотранса» стали А-4, А-26, А-43, А-40, А-48, А-71, А-72, А-90. Данные маршруты перевезли наибольшее количество пассажиров, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Напомним, что продление автобусного маршрута А-47 до жилого комплекса «Академический» в Нижнем Новгороде перенесли на более поздний срок. Такое решение связано с возникшей необходимостью дополнительного согласования на федеральном уровне.

Ранее мы писали, что водителей маршруток, использующих «глушилки», накажут в Нижнем Новгороде. Блокирующие устройства были обнаружены на маршрутах Т-37 и Т-81.

Также мы писали, что новый автобус А-84 запустили в Нижнем Новгороде с 1 января. Он следует по маршруту от поселка Новое Доскино до станции метро «Парк Культуры».

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