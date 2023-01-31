Новый дом для расселения аварийного фонда ввели в эксплуатацию в Урене

Новый дом для расселения аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Урене. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый дом для расселения жителей аварийного фонда ввели в эксплуатацию в Урене. Квартиры передаются будущим жильцам с отделкой под ключ, причем обои выбирали сами новоселы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Рядом с уже сданным домом продолжается строительство еще трех многоквартирных домов. В общей сложности, это 120 квартир. Сдача второго дома запланирована уже в первом квартале 2023 года.

– 101 квартира в этих домах пойдет под расселение аварийного жилья, 19 – для детей-сирот, - сообщил глава администрации Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев.

Напомним, что свыше 1,4 миллиарда рублей выделено на предоставление сертификатов на жилье для детей-сирот в Нижегородской области на 2023 год. Глава региона отметил, что важно предоставлять жилье не просто для галочки, а с учетом пожеланий самих сирот — где они хотят жить, в каком районе и при каких условиях. Принципиально важно, чтобы они почувствовали уверенность и ощутили веру в будущее.

Также стало известно, что закон о жилищных сертификатах для сирот, достигших 23 лет, доработают в Нижегородской области.

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