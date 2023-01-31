Уголовное дело возбудили из-за смертельного ДТП с участием «КамАЗа» под Богородском

ДТП произошло 27 января 2023 года. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту страшной аварии, которая унесла жизнь одного человека, в Богородском районе 27 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Дело проходит по статье: «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Виновнику может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что жуткая авария со смертельным исходом произошла на обходе города Богородск утром 27 января. В 07:36 на 422 километре трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород лоб в лоб столкнулись мусоровоз и легковушка.

В результате аварии пассажир иномарки погиб на месте, а водителя доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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