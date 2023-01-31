Запуск корпусов нижегородской «Школы 800» на Автозаводе и в Сормове запланирован на лето

Фото: Юлия Горшкова

Ввод в эксплуатацию корпусов «Школы 800» в микрорайоне Юг и в Сормове в Нижнем Новгороде запланирован на лето. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в АНОО «Школа 800».

- Концессионер планирует закончить строительство в конце II-начале III квартала 2023 г. После этого будет получена лицензия на образовательную деятельность и проведена приемная кампания, - уточняют представители образовательного центра.

Напомним, что учебный процесс в сормовском и автозаводском корпусах «Школы 800» стартует в Нижнем Новгороде с 1 сентября 2023 года.

Также известно, что «Школа 800» в Верхних Печерах открыла набор учеников 16 января. А сам образовательный процесс планируется начать с 27 февраля 2023 года. Кроме этого, стали известны требования к одежде учеников «Школы 800».

- Чтобы не ломать учебный процесс в других школах, в середине года не будут набираться дети в первый и выпускные классы, - рассказал Глеб Никитин. - Будут пока учиться школьники со 2 по 8 классы.

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