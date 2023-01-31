Стартовал прием заявок на получение Почетного штандарта главы города Дзержинска

С 1 февраля стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города Дзержинска «Лучшее предприятие города». Предприятия, подавшие заявки на конкурс, будут разделены на профильные группы (химическая промышленность, легкая промышленность, производство пластмассовых изделий, ОПК и т.д.). Абсолютный лидер конкурса накануне Дня города Дзержинска будет награжден Почетным штандартом главы города.

Предприятия, занявшие 1 места в своих группах, признаются предприятиями-лидерами и награждаются дипломами за подписью главы города и памятными статуэтками. Предприятия, занявшие 2 и 3 места в своих профильных группах, объявляются предприятиями-победителями. Руководителям предприятий-победителей вручается диплом главы города Дзержинска Ивана Носкова.

«Почетный штандарт главы города Дзержинска будет вручаться в третий раз, – отметила заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова. – По итогам 2020 года победителем стал «Завод синтанолов», в 2022 году Почетный штандарт был вручен ГосНИИ им. Бахирева. Мы понимаем, что развитие промышленности без параллельного развития науки невозможно, тем более сейчас, когда первостепенное значение приобрело импортозамещение. Поэтому НИИ, имеющие собственную производственную базу, участвуют в конкурсе наравне с промышленными предприятиями, и, как уже показала практика, могут становиться абсолютными победителями по результатам анализа всех экономических показателей».

Напомним, по решению совета директоров промышленных предприятий Переходящее знамя было заменено на Почетный штандарт главы города в начале 2021 года. В конкурсе на получение Почетного штандарта предприятия разделены по профилю, тогда как Переходящее знамя не учитывало специфику разных отраслей промышленности.

Прием заявок будет завершен 31 марта, конкурсная комиссия подведет итоги в начале мая. Подробная информация об условиях проведения конкурса и перечень документов, необходимых для участия в нем, размещены на сайте адмдзержинск.рф. К участию приглашаются предприятия с численностью работников свыше 100 человек или с доходом от 400 миллионов рублей.

Дополнительная информация по телефону 8 (8313) 27-98-53 (с 9:00 до 16:00) или e-mail nazarova.np@adm.dzr.nnov.ru.